Pranay Kotasthane was quoted in BBC Hindi on S. Jaishankar’s US tour. Pranay analysed the outcomes of the tour. He said,

“दोनों देशों के बयानों से पता चलता है कि ये दौरा वैक्सीन उत्पादन, म्यांमार और अफ़ग़ानिस्तान के राजनीतिक हालात और वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल मुहैया कराने पर केंद्रित रहा है. इस दौरे का नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है.”

