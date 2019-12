What do dolphins, artificial intelligence, and brain-machine interfaces have to tell us about the future of war? Manoj Kewalramani, Anirudh Kanisetti, and Aditya Ramanathan debate and criticise the ideas presented in the latest issue of MIT Technology Review.

Manoj Kewalramani – @theChinaDude

Anirudh Kanisetti – @AKanisetti

Aditya Ramanathan – @adityar22

